Debaten temas de interés el Día de la Defensa en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 4 feb.- Varios temas de interés se trataron este fin de semana dedicado al Día de la Defensa en Santa Cruz del Sur, jornada que fue presidida por las máximas autoridades del Consejo de Defensa Municipal y la asistencia de representantes de grupos de trabajo, Zona de Defensa ( ZD) de la comunidad de La Playa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ministerio del Interior (MININT), Asociación de Combatientes y representantes de organismos y entidades.

El encuentro inició con asuntos relacionados a evitar los incendios en las áreas boscosas y frutales del sector estatal y privado durante el período del 1ro de enero hasta el cierre del mes de mayo, con la aplicación de medidas para que no tengan lugar afectaciones en la vida de las personas, la biodiversidad, la producción de alimentos, plantaciones cañeras y la economía en sentido general.

El Teniente Coronel de la reserva de las FAR Jesús Soler Caballero, se refirió a los Fundamentos de la Defensa Territorial, sus concepciones y conceptos, desarrollo y las diferentes etapas donde están presentes la lucha ideológica, psicológica, económica, la científico técnica e informática, entre otras acciones.

Resaltó el experimentado militar que la manera efectiva de vencer al adversario es la preparación de la guerra de todo el pueblo desde tiempos de paz con un medio, lugar y forma de combate en cada ZD. Acotó que en la lucha armada van a estar activas las brigadas de producción para garantizar la alimentación de la población vulnerable y los combatientes.