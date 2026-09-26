Inició con éxito el Ballet Nacional de Cuba gira por Rusia

La Habana, 26 sep.- Con un gran éxito en la función del debut, comenzó este jueves su gira por Rusia el Ballet Nacional de Cuba (BNC), bajo la dirección de la primera bailarina Viengsay Valdés.

Según publica la compañía en sus plataformas, Giselle, obra emblemática del repertorio del BNC, fue presentada en el histórico teatro Mariinsky, de San Petersburgo, reviviendo así otras memorables actuaciones del conjunto en esa ciudad, las últimas de las cuales tuvieron lugar hace más de cuarenta años.

Esta vez la función formó parte del programa del XII Foro Internacional de Culturas Unidas de San Petersburgo, que se desarrolla sobre el tema “Culturas Unidas, Valores Comunes”.

La sala del Mariinsky recibió un BNC totalmente renovado, y capaz de hacer justicia a la elogiada versión coreográfica de Giselle de Alicia Alonso (1920-2019), sobre la original de Jules Perrot (1810-1892) y Jean Coralli (1779-1854), precisamente en el templo de la danza en el cual la obra fuera recuperada por el propio Perrot y el gran Marius Petipa (1818-1910) en 1884, años después del estreno en París de 1841, añade la fuente.

El elenco, encabezado por Anette Delgado, prestigiosa intérprete del rol titular, y Ányelo Montero como Albrecht, unió a los protagonistas a Gabriela Druyet como la Reina de las Wilis, Ernesto Díaz como Hilarión, y Clotilde Peón en el papel de la madre de Giselle.

Muy elogiada fue la presencia, al frente de la Orquesta del Mariinsky, de la joven pero ya experimentada directora cubana Idalgel Marquetti.

La actuación de Delgado y Montero se distinguió por una profunda compenetración entre ambos, excelencia técnica y pasión artística, junto a un cuerpo de baile que siempre recaba del público aplausos atronadores, en momentos como las escenas de danza de las Wilis en el segundo acto; el público del Teatro Mariinsky, exigente y conocedor, congratuló a los cubanos con entusiasmo, reza igualmente la información.

A la función asistieron Lizette Martínez Luzardo, viceministra de Cultura, y Fernando Rojas, asesor del ministro del propio ramo; mientras que, a nombre del teatro se pronunciaron palabras de bienvenida a la compañía antes del comienzo de la función, y de agradecimiento y encomio al concluir la velada.

La próxima función de la gira tendrá lugar el 27 de septiembre en el Teatro Bolshoi de Moscú, protagonizada por los primeros bailarines Viengsay Valdés y Dani Hernández, en los personajes de Giselle y Albrecht, junto a Ernesto Díaz como Hilarión y Ana Pessino como la Reina de las Wilis.

Tras la función, abandonarán la capital rusa para continuar viaje hacia Nizhny Novgorov y Samara. (Tomado de Agencia Cubana de Noticias)