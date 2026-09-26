Avanza nuevo parque fotovoltaico en Guáimaro con acumulación de energía (+ Fotos)

Camagüey, 25 sep.- La Empresa Eléctrica lugareña y entidades de apoyo avanzan en las acciones inversionistas del parque fotovoltaico de 5 megawatt (MW), con uno de acumulación, en las afueras de la cabecera municipal de Guáimaro (al Este), el territorio más oriental de la provincia, del cual prevén que una parte comience próximamente a entregar energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Este emplazamiento, de tecnología china, poseerá una vez terminado en su totalidad dos inversores, de 2.5 MW cada uno, y a pesar de ser pequeño, favorecerá entregar energía al sistema de forma estable, incluso en horas donde no haya sol.

Hoy la Empresa Eléctrica de Camagüey desarrolla el proceso de preparación de los operadores que atenderán el nuevo parque.

Como parte de las inversiones en marcha, Camagüey construye otra central fotovoltaica de 21.8 MW de capacidad, la tercera de este tipo, situada en la zona de Ortigal, en el municipio de Florida.

Si bien los parques solares en funcionamiento no resuelven todos los problemas existentes hoy, ante la escasez de combustibles y la insuficiente capacidad de generación del SEN, se suma a los esfuerzos del país de avanzar en el aprovechamiento de la energía que provee el sol, en medio de un atroz bloqueo petrolero del gobierno de Estados Unidos que pretende asfixiar la economía nacional y provocar más descontento social.

El primero de estos grandes parques, de tecnología del gigante asiático también, de 21.8 MW, se inauguró en mayo del 2025 en la localidad de Luaces, en el sureño municipio de Vertientes, mientras que, a finales del mes de marzo del actual año, fue incorporado al SEN el de La Cívica, al norte de esta ciudad, en la carretera hacia el municipio de Sierra de Cubitas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

