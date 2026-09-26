Selección de fútbol de Cuba goleó 3-0 a Granada

La Habana, 26 sep.- Los cubanos anotaron dos goles por intermedio del delantero Daniel Díaz al minuto 90+1 y del recién integrado Didier Reinoso (90+4), tras pase quirúrgico de Michael Camejo, y contaron además con el autogol del defensor Greg Sandiford cuando apenas se jugaba el minuto 19.

Cuba dominó con un 64 por ciento en la posesión del balón durante el partido y realizó nueve tiros al arco, por 36 por ciento de sus rivales y un solo tiro a puerta.

Los Leones del Caribe, bajo la égida del director técnico Pedro Pablo Pereira, forman parte del Grupo C de la Liga B, integrado además por Bonaire.

Dicho torneo regional se disputa en las ventanas FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) de septiembre, octubre y noviembre.

El lunes 28 de septiembre, el equipo de la mayor de las Antillas se medirá a Bonaire, también en Basseterre.

Los futbolistas cubanos viajarán posteriormente a Puerto España, Trinidad y Tobago, sede de dos encuentros, el 2 y el 5 de octubre, frente a San Cristóbal y Nieves.

Cuba será sede en noviembre de dos partidos, posiblemente en la remozada cancha sintética La Polar, de La Habana, aunque aún no están definidas las fechas.

Aspiran los Leones del Caribe a avanzar al nivel A de la Liga de Naciones y clasificar directo a la Copa Oro, el mayor torneo de selecciones de la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La selección cubana en esta Liga de Naciones de Concacaf está integrada por los porteros Ismel Morgado, Yurdi Hodelín y Yurixander Zayas. Los defensores son Dariel Morejón, Eloy Nebreda, Karel Espino, Alejandro Delgado, Dayron Reyes García, Karel Pérez, Elvis Casanova, Leandro Mena y Pedro Bravo. Como mediocampistas figuran Diego Catasus, Marcos Campos, Michael Camejo, Dairon Reyes Rueda, Yunior Yuri Pérez, Didier Reinoso, Deiby Borrell y Maikol Vega y los delanteros son Yasnier Matos, Luis Javier Paradela y Daniel Díaz. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)