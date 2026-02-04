Trabajo preventivo realizan en instituciones educativas santacruceñas para prevenir dependencias dañinas

Santa Cruz del Sur, 4 feb.- De manera preventiva se realiza un sistemático trabajo en las instituciones educativas de la enseñanza general de Santa Cruz del Sur para alertar sobre el consumo de alcohol por los educandos, a los que se les da a conocer las negativas consecuencias de su dependencia para la salud y el equilibrio psíquico.

Norbelis Garcés Fernández, psicopedagoga de la escuela primaria Ignacio Agramonte, explicó que a través de la asignatura de Educación Cívica los educadores dan orientaciones precisas a los estudiantes de los resultados perjudiciales para las personas dependientes, provocándoles enfermedades hepáticas, cardíacas y distintos tipos de cáncer, entre otras afecciones.

Por su parte Antonio Smith Wilson, director de la secundaria básica Camilo Cienfuegos, manifestó que a los más de 460 alumnos de séptimo a noveno grado en edad adolescente matriculados en el plantel, se les habla del tema y lo que desfavorece también el hábito de fumar y el consumo de drogas.

En esos centros escolares y las demás de la enseñanza general de Santa Cruz del Sur se aprovechan los matutinos, escuelas de padres y consejos de dirección con la presencia de especialistas de Salud Pública y oficiales del Ministerio del Interior (MININT) para realizar charlas educativas sobre las nocivas dependencias.