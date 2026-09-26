Congresista Jonathan Jackson advierte sobre las amenazas de acción militar de EEUU contra Cuba

EE.UU, 26 sep.- El congresista demócrata Jonathan Jackson reaccionó este viernes a una investigación de CBS News que informó que tuvo acceso a un mensaje interno de la Reserva del Ejército estadounidense que solicita evaluar la disponibilidad de seis tipos de unidades para una posible misión en la región.

Aunque el documento no menciona directamente a Cuba, varios funcionarios estadounidenses aseguraron al medio que la planificación está vinculada a posibles acciones en el Caribe. CBS precisa que no existen órdenes de despliegue emitidas hasta el momento.

Jackson respondió públicamente: “Los informes de que el Ejército está preparando unidades de policía militar, médicas y logísticas para una posible acción en el Caribe en los próximos cuatro meses deberían alarmar a cada miembro del Congreso”.

El legislador también cuestionó las declaraciones del presidente Donald Trump sobre Cuba: “El Presidente hablando abiertamente sobre “tomar Cuba” no es una política exterior, ¡es una amenaza!”

Jackson recordó además las atribuciones constitucionales del Congreso estadounidense en materia de guerra: “Nuestra Constitución otorga al Congreso, no al Presidente, el poder de llevar a este país a la guerra. Si esta administración está planeando una acción militar injustificada contra Cuba, debe venir primero al Congreso y presentar su caso al pueblo estadounidense”.

Y concluyó: “Nuestros miembros del servicio, sus familias y el pueblo estadounidense merecen esa honestidad, ¡y también el pueblo cubano!” (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

