Autoridades nacionales reciben a movimiento solidario Ruta a Cuba

La Habana, 26 sep.- Autoridades cubanas recibieroneste jueves a miembros del movimiento solidario italiano “Ruta a Cuba”, quienes trajeron una ayuda solidaria compuesta por panales solares, insumos médicos y material escolar.

En el acto de recibimiento realizado en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González, presidente de la institución, dio la bienvenida a los participantes de la iniciativa.

Integrado por eurodiputados, periodistas y representantes de organizaciones sociales del país europeo, el proyecto recaudó 375 mil euros para la instalación de paneles solares en diez instituciones de salud, culturales y de producción alimentaria en las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma y La Habana.

Emanuela Manco, representante de la Asociación Nacional de Partisanos de Italia, expuso el apoyo de los integrantes de la organización antifascista italiana a la lucha del pueblo cubano frente a la injerencia del gobierno de los Estados Unidos.

Marcos Papacci, presidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, reafirmó que el pueblo italiano continuará realizando acciones como estas en los meses venideros.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, Marco Tarquino, periodista y eurodiputado italiano, destacó la principal motivación que lleva a realizar este tipo de acciones.

«Tenemos la idea de romper muros. Es un mensaje político y de paz fuerte el poder trasladar un cargamento compuesto por fármacos y materiales para los niños de las escuelas», sentenció.

Durante la estancia los integrantes del proyecto solidario visitarán instituciones educativas, de salud y sostendrán encuentros de intercambios con autoridades gubernamentales y una representación de la sociedad civil del país caribeño.

La iniciativa impulsada por diversos sectores de la sociedad civil italiana, tiene entre sus prioridades fortalecer las relaciones entre la capital cubana y Roma así como romper los intentos de aislamientos de la administración de Donald Trump. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)