Mujeres en Revolución

Camagüey, 5 feb.- En Camagüey sesionó el pleno del Secretariado de la Federación de Mujeres Cubanas, con la presencia de Anielka Fernández del Monte, miembro del secretariado Nacional, encuentro que analizó las principales deficiencias y retos de la organización en el nuevo calendario de trabajo.

Se reconoció a Susana del Carmen Ricardo Bortes quien obtuvo mención en el concurso Presencia y Vigencia de Vilma y se presentó por la doctora en ciencias y directora del centro de estudios de la Mujer Yudith Laura Ferreira el proceso político El Fidel que vive en mí, que se llevará a cabo en el año del centenario del líder histórico de la Revolución cubana.

La reunión reafirmó el compromiso de fortalecer la atención a las jóvenes interesadas en el servicio militar voluntario, incrementar la incorporación de mujeres desvinculadas, y elevar la calidad de las acciones en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia.

Se destacó la necesidad de intensificar la labor preventiva frente al embarazo en la adolescencia, el combate contra las drogas y la revitalización de la FMC en cada comunidad.

Entre otros temas de interés para las federadas agramontinas está la implementación de las proyecciones de gobierno para corregir distinciones y reimpulsar la economía y el combate contra la violencia de género, así como la producción de alimentos y la defensa de la patria.

El pleno reconoció la participación activa de los municipios más destacados y ratificó la voluntad de impulsar políticas públicas a favor de la mujer, consolidar la labor educativa y garantizar el mejor funcionamiento desde la base, con cuadros completos y mayor integración.

Asimismo, se reiteró la posición firme contra el bloqueo y las amenazas externas, al tiempo que se convocó a fortalecer la unidad y la defensa de la justicia social.

La Federación de Mujeres Cubanas en Camagüey reafirma así su papel esencial en la transformación social, la igualdad y el desarrollo de la nación. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)