Museo municipal santacruceño dedica exposición al aniversario 68 de la emboscada de Pino Tres

Santa Cruz del Sur, 25 sep.- El Museo Municipal de Santa Cruz del Sur dedicó la muestra del mes de septiembre al aniversario 68 de la la emboscada que le hiciera las fuerzas del dictador Fulgencio Batista a la Columna rebelde número 11 Cándido González el 27 de septiembre de 1958, en el otrora caserío de Pino Tres, enclavado en tierras de.la comunidad de Haití, anteriormente Macareño, de este territorio de Santa Cruz del Sur.

En el interior de una vitrina de cristal hay una funda de pistola y brazaletes, uno de ellos con los colores del Movimiento del 26 de julio (M-26-7), que pertenecieron al combatiente René Vallina, quien a pesar del tiro de gracia recibido por soldados enemigos en zona de La Cupertina, logró sobrevivir.

En el portal.del inmueble del sector de la Cultura, junto a la muestra del noveno mes del año, se exhiben fotogrfías y reseñas biográficas de Alfredo Martínez González, Felino Figueredo Jimeno, Rafael Martinez Gómez, Fernando Figueredo Castellano y Algérico Lara Correa, algunos de los caídos en el trágico suceso.

La máxima del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en grandes letras azules está en el letrero visible al público en el Museo de Santa Cruz del Sur: “El pueblo que olvida su historia está condenado a vivirla nuevamente”. Un llamado permanente al conocimiento de la historia para no olvidar la importancia de preservar la libertad y la soberanía.