Santacruceño jubilado del sector de la salud, rememora misión cumplida en Venezuela

Santa Cruz del Sur, 21 sep.- En Estado venezolano cumple santacruceño Camilo González Montejo y la toz por momentos lo intranquiliza, hablar de la misión internacionalista que cumplió desde diciembre de 2012 a igual mes de 2014 en el Estado venezolano de Delta Amacuro, reanima al jubilado de la Salud Pública de este territorio.

A su amplia experiencia como administrador de la Dirección Municipal del sector, se unieron los conocimientos adquiridos en el curso de administración recibido en la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay de Camagüey antes de partir para la nación de Simón Bolívar, lo que le sirvió de mucho en su desempeño.

En el Centro Diagnóstico Integral (CDI) donde fue ubicado trabajaban profesionales y técnicos cubanos y venezolanos, donde existía un Centro de Alta Tecnología (CAT). El entrevistado resaltó la hermandad y preocupación del colectivo que integraba por dar al paciente un servicio de excelencia.

González Montejo era el responsable del control y distribución de los alimentos y recursos para realizar el trabajo en ambas instalaciones con la supervisión de los directivos de la coordinación de la misión a nivel del Estado de Delta Amacuro y la misión de Barrio Adentro. Todo se fiscalizaba al más mínimo detalle, manifestó.

En esa región de la República Bolivariana de Venezuela el 90 por ciento de la población es indígena. En aquel momento las enfermedades más frecuentes eran el paludismo, dengue, parasitismo, malaria, entre otras, y el embarazo en la adolescencia. Los pacientes, señaló González Montejo ,recibían consultas y tratamiento gratuito para garantizarle la calidad de vida, gesto de amor y solidaridad que aún se mantiene en otras regiones del mundo.