Trabajan en recuperar capacidades productivas de la Fábrica de Refrescos de Florida

Florida, Camagüey, 21 sep.- La Fábrica de Refrescos local se encuentra inmersa en un proceso de puesta en marcha que permitirá recuperar la capacidad productiva de esa entidad, paralizada durante un prolongado período debido a la falta de materias primas.

Como parte de esa transformación se ejecutan acciones dirigidas al cambio de la matriz energética, la modernización del equipamiento y el incremento de la plantilla laboral.

Esas mejoras se materializan mediante un contrato de cooperación con la mipyme Procovar, alianza que busca fortalecer el funcionamiento de la fábrica y optimizar sus procesos productivos.

En un primer momento, el trabajo conjunto permitirá producir vodka bajo la marca Regio, producto que ya se comercializa en el territorio mediante un permiso especial de venta y en el futuro se prevé diversificar las producciones, con el propósito de ofrecer más y mejores productos a la población.

Asimismo, entre las proyecciones se encuentra la ampliación de las capacidades del sistema de energía fotovoltaica, alternativa que contribuye a la sostenibilidad de la Fábrica de Refrescos Florida y al aprovechamiento de fuentes renovables, en correspondencia con la necesidad de avanzar hacia una mayor soberanía energética en el territorio. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)