No pierden forma ni contenido Comités de Defensa de la Revolución

Santa Cruz del Sur, 28 sep.- Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) no pierden forma ni contenido por muy complejo que sea el actual contexto histórico por el que transita la asediada y amenazada Cuba Socialista, Martiana y Fidelista. La membresía de la organización creada por el Comandante en Jefe hace 66 años permanece vigilante y combativa.

Desde las cuadras, sin fluido eléctrico la mayor parte del día, la gente acude al carbón o la leña y hasta han echado manos al llamado bombilete para extraer el agua potable cuando llega por gravedad a las tuberías. Ahí tampoco la solidaridad se ausenta. Los más jóvenes ayudan a las personas de mayor edad a llevar los recipientes con el vital recurso a sus hogares.

Es verdad que los salarios, jubilaciones y pensiones apenas alcanzan por lo elevado de los precios de alimentos y otros productos básicos, pero en las cuadras nadie se amilana ni se rinden. El desprendimiento de unos con otros no tendrá fin porque así es la idiosincrasia de los cubanos. El compartir lo poco que se tiene lleva alma de pueblo.

Ni se imaginen los imperialistas que la ideología revolucionaria se ha ablandado en los Comités de Defensa. Desde los barrios donde está creada esa indestructible estructura prosigue la recogida de materias primas y se fomenta la agricultura familiar en patios y parcelas. Nuevas cosechas serán utilizadas para elaborar las caldosa colectivas este glorioso 28 de septiembre. (Imagen tomada de Internet)