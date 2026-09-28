México no quiere injerencias, ni intervencionismo

México, 28 sep.- “¿Por qué independencia sigue marcando nuestro camino? Porque las y los mexicanos no queremos injerencias, ni intervencionismo, ni violación a nuestra territorialidad. Desde entonces, México es un país independiente y soberano”, aseveró la mandataria.

En el Zócalo capitalino, Sheinbaum puso punto final a 12 días de asambleas por las 32 entidades federativas, que reunieron en total a unos 850 mil ciudadanos, para rendir cuentas sobre los resultados del Gobierno a pocas jornadas de celebrarse el segundo aniversario de su llegada a la Presidencia.

La jefa del Ejecutivo hizo énfasis en la historia del país y recordó que la revolución de independencia surgió como un movimiento popular, masivo, que traía consigo las banderas de la libertad, la justicia social y la soberanía.

En ese sentido, recalcó que ninguna potencia extranjera, pero tampoco ninguna élite económica o política tiene el derecho de dictar el presente y el futuro de esta nación norteamericana, pues esa determinación solo le pertenece al pueblo.

Señaló que durante el período neoliberal (1982-2018) “quisieron hacer creer que las decisiones del país debían tomarse en oficinas de lujo, de espaldas a la gente, entregando los bienes de la nación a unos cuantos, desmantelando los derechos sociales y abriendo la puerta a la injerencia extranjera”.

“Pero se equivocaron, no entendieron que este pueblo lleva en su ADN la dignidad de (Miguel) Hidalgo, la firmeza de (José María) Morelos, el patriotismo de (Benito) Juárez y la entrega de revolucionarios como Madero, Carranza, Villa, Zapata y Lázaro Cárdenas”, apuntó.

Subrayó que “nunca entendieron que el pueblo se levanta con dirigentes extraordinarios como Andrés Manuel López Obrador”, quien inició la denominada Cuarta Transformación de la vida pública de México con su llegada a la Presidencia en 2018.

La actual dignataria, continuadora de ese proyecto, resaltó las nuevas reformas constitucionales aprobadas en los últimos dos años en diversas materias, las cuales –a su juicio- fortalecen la libertad, la justicia, la democracia, la independencia y la soberanía.

“En dos años hemos revertido buena parte de las reformas del neoliberalismo, que traicionaron nuestra historia y la lucha de nuestro pueblo. Hoy tenemos una nueva Constitución, una norma fundamental, acorde con los tiempos de la Cuarta Transformación”, expuso.

Con respecto a los logros en esta urbe, mencionó los programas del gobierno federal para sus habitantes, además del apoyo en infraestructura de salud, agua y movilidad.