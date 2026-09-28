Presidenta del Poder Popular santacruceño destaca labor de la circunscripción 21 de comunidad Haití

Santa Cruz del Sur, 27 sep.- Araelia García Rojas, presidenta de la Asamblea del Poder Popular de Santa Cruz del Sur, en un encuentro efectuado este domingo con el electorado y representantes de los ocho Comités de Defensa de la Revolución (CDR) que componen la circunscripción 21 de la comunidad santacruceña de Haití, destacó el quehacer en ese entorno del Movimiento Popular Participativo Mi barrio por la Patria.

Reconoció además la funcionaria el trabajo que en ese sentido lleva a cabo el delegado Enrique Godoy Pereiro y felicitó a los presentes en la cita por el aniversario 66 de la fundación de la masiva organización creada por Fidel, a cumplirse este 28 de septiembre. Expresó continuar vigilantes desde las cuadras para contrarrestar el delito, las indisciplinas sociales y la corrupción.

Mientras se preparaba la caldosa del barrio fue entregado un reconocimiento a Genovevo Pérez García, vocal del Consejo Electoral Municipal; a su vez recibieron elogios Loida González Martínez, incansable integrante del CDR número uno Mártires de Pino Tres y la electora Elvira Rodríguez Sánchez por cumplir 76 años.

García Rojas rememoró el hecho del 27 de septiembre de 1958, fecha en que fue emboscada la Columna 11 Cándido González, fuerza que recibió fuego de metralla del enemigo al llegar al sitio conocido por Pino Tres, alejado tres kilómetros de la comunidad de Haití, perteneciente a Santa Cruz del Sur. La directivo dijo que la mejor manera de honrar a los 33 rebeldes caídos en combate es cumpliendo bien con el deber.