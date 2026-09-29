Díaz-Canel elogia primer título mundial femenino en judo para ciegos
La Habana, 28 sep.- El presidente Miguel Díaz-Canel elogió el primer título mundial femenino de Cuba en el judo de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, alcanzado por Sheyla Hernández en la categoría de +70 kilogramos (J2).
La cubana se impuso en la final a la italiana Carolina Costa y con ello conquistó el metal dorado en Tbilisi 2026, Georgia.
Para el jefe de Estado esa fue “una victoria con sabor especial: plata en 2022, bronce en 2025 y ahora, por fin, ¡campeona mundial! Un premio a la constancia, el sacrificio y la entrega”.
Felicidades también para Ariagna Hechavarría por su metal bronceado en los 70 kilos de la categoría J1, destacó el jefe de Estado en la red social de Telegram. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)