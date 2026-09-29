Díaz-Canel elogia primer título mundial femenino en judo para ciegos

La Habana, 28 sep.- El presidente Miguel Díaz-Canel elogió el primer título mundial femenino de Cuba en el judo de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, alcanzado por Sheyla Hernández en la categoría de +70 kilogramos (J2).

La cubana se impuso en la final a la italiana Carolina Costa y con ello conquistó el metal dorado en Tbilisi 2026, Georgia.