Transformaciones económicas favorecen integración y autonomía del sistema empresarial cubano

La Habana, 28 sep.- El miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, aseguró que las transformaciones económicas y sociales favorecen la integración, autonomía y diversidad del sistema empresarial cubano, y potencian la participación de todos los actores económicos en el desarrollo de Cuba.

Así lo manifestó en la jornada de clausura del entrenamiento para los presidentes de Grupos Empresariales y Juntas de Gobierno, que sesionó durante tres días en la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno.