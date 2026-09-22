martes, septiembre 22, 2026
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Profesionales de la salud realizan encuentro con estudiantes del preuniversitario santacruceño Henry Reeve

Raúl Reyes Rodríguez

Santa Cruz del Sur, 22 sep.- Un encuentro sobre temas de salud se realizó la mañana de este lunes en el preuniversitario Henry Reeve, una de las dos instituciones educativas de su tipo de este municipio de Santa Cruz del Sur, lo que contó con la presencia de varias especialistas del sector, estudiantes y educadores.
La salud sexual y reproductiva, el embarazo en la adolescencia, las enfermedades de transmisión sexual (ITS) como el VIHSIDA, sífilis, gonorrea, condilomas, entre otras, fueron asuntos que llevaron a la reflexión a los asistentes más jóvenes, quienes hicieron varias preguntas sobre las cuestiones tratadas para aclarar dudas.
La enfermera encuestadora Magalis Barreiro, exhortó a la protección con el preservativo antes de mantener relaciones sexuales. De hacerlo de manera desprotegida, puntualizó, el riesgo de contraer ITS es mayor en cualquier edad, fundamentalmente en la etapa de menos experiencia.
Luego la educadora para la salud Rosa María Viera Rodríguez, al dirigirse a los educandos del preuniversitario Henry Reeve de Santa Cruz del Sur explicó cómo debe usarse la funda elástica conocida también por condón, haciendo conveniente demostración para evitar su rotura y lamentaciones posteriores.

 

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