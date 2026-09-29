Silvio en Sevilla en la mirada de un andaluz

España, 28 sep.- El concierto de Silvio Rodríguez en Sevilla, este fin de semana, volvió a conmover al auditorio de alrededor de tres mil 500 personas (viernes y sábado) en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES, para Antonio Garrido fue un encuentro impactante que reafirma que el trovador cubano es hoy uno de los más grandes creadores de la cultura latinoamericana y universal.

En la madrugada de este domingo, y sin reponerse de la emoción, Antonio ofreció declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias.

“Este era el segundo concierto en Sevilla y resulta verdaderamente impactante la capacidad que tiene de convocar a distintas generaciones, de resonar en distintos tiempos, momentos históricos, y realmente el público estaba completamente emocionado, entregado, y con esa, creo yo, conciencia clara de estar ante una leyenda”, expresó en un archivo de audio.

A Silvio el público lo percibe como un talento espectacular en el tiempo, inagotable en términos de creatividad, pero a la vez como un símbolo portador de una ética y una estética, ligado a los valores que han trascendido la Revolución cubana, comentó el asistente al concierto que puso de pie al auditorio del FIBES.

“Es complicado valorar el concierto; podría cantar tantas canciones absolutamente clásicas, brillantes, profundas, que emocionan, y obviamente entonces el concierto duraría 15 días. “Cuando ha cantado El necio, La era está pariendo un corazón o Te doy una canción, percibes que la propia obra lo trasciende, que está hablando de su alma, pero también de una época, de un pueblo, de una labor colectiva, y en cada canción, en cada verso, hay un mensaje profundo, poético, de amor, de paz, de principios, de belleza, de honestidad, que resulta realmente, bueno, en estos tiempos tan oscuros que vivimos, pues él encarna ese anhelo que canta en Venga la esperanza”, refirió Antonio Garrido.

La gira por España del fundador de la Nueva Trova en Cuba inició el primero de septiembre en Barcelona. Según fuentes digitales, a Sevilla no acudía desde hacía 20 años; por ello, la expectativa fue creciendo y el fin de semana el FIBES se convirtió en un encuentro de varias generaciones, deseosas de corear los temas icónicos del autor de Ojalá.

“Es un lujo, un placer y un honor haberlo tenido aquí en Andalucía, en Sevilla en concreto, y ojalá que vuelva muchas veces, y desde luego es una obra que lo trasciende y que está tan ligada a su figura como a la obra colectiva de la Revolución cubana, del pueblo cubano y, realmente, de toda Latinoamérica; es una figura universal en Latinoamérica y más allá. Así que tenéis que estar muy orgullosos y muy contentos de haber producido, por decirlo así, a un artista de esa talla”.

Los últimos apuntes del andaluz llegaron más tarde, con una fuerza en su voz que contagia y demuestra que Silvio une a las personas que aman la paz y la justicia en el mundo:

“Cuando lee el poema Halt, de Luis Rogelio Nogueras, y después canta La era está pariendo un corazón, es un fuego en los corazones y en las ideas. Es como estandarte de dos causas que son universales: la causa de Cuba frente al imperio y frente al hostigamiento sin cuartel y también, ahora, la causa del pueblo palestino, quizás más universal, como en su tiempo lo fueron Vietnam o la República Española.

“Y bueno, esa capacidad ética de hacerse también portavoz y portador de la causa del pueblo palestino, una causa tan universal como la del pueblo cubano contra el imperialismo, contra el colonialismo, contra la dominación de los poderosos del mundo. Creo que son las dos causas más universales de este tiempo histórico, con mucho sufrimiento, pero con mucha dignidad también”.