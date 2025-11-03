“Pa’ lo que sea”: Teatro para sanar a Granma tras el huracán

Granma, 3 nov.- Tras el paso del huracán Melissa, los artistas cubanos no solo han llevado su arte a las zonas afectadas: también han sumado sus manos a las tareas de recuperación. En comunidades golpeadas por la tormenta, se les ha visto apoyando en la higienización de espacios, en la elaboración de alimentos, en la recogida y distribución de donaciones. Porque el compromiso artístico en Cuba no se limita al escenario: se extiende al gesto solidario, al cuidado colectivo, al abrazo útil.

En ese contexto, la brigada escénica Pa lo que sea se ha convertido en símbolo de entrega y ternura. En la provincia Granma, donde el huracán dejó techos vencidos y corazones en vilo, esta brigada ha recorrido centros de evacuación llevando arte, alegría y consuelo. Su nombre no es solo una consigna, llega a convertirse en una declaración de amor sin condiciones.

A bordo de un ómnibus escolar que ondea con orgullo la bandera cubana, los integrantes de Pa lo que sea se trasladan con bocinas recargables, disfraces, títeres, instrumentos musicales, libros y sobre todo, una voluntad férrea de estar donde más se necesita. Son artistas de diversas manifestaciones que juntos, han tejido una red de afectos que transforma el dolor en esperanza.

En cada presentación, en cada juego, en cada canción compartida, se produce un pequeño milagro: los rostros se iluminan, las risas brotan, los cuerpos se mueven, los niños vuelven a jugar. Las imágenes que se comparten en las plataformas digitales así lo confirman: hay alegría en medio del desastre. Hay abrazos espontáneos, ojos que brillan, gestos que sanan. Porque el arte, cuando se entrega desde el amor, tiene el poder de reconstruir lo invisible: la confianza, la ternura, el sentido de comunidad.

Uno de los momentos más memorables ha sido la presencia del Premio Nacional de Arte Circense 2025, César Reyes Ampudia el querido mago Ampudia, quien ofrece su arte en centros de evacuación. Su magia no solo sorprende, también reconecta a los presentes con la capacidad de asombro, con la infancia, con la posibilidad de volver a creer.

La brigada «Pa’ lo que sea» no distingue edades ni condiciones. Interactúan con todos los evacuados: niños, adultos, ancianos. Escuchan, improvisan, se adaptan. En cada encuentro, se confirma que el arte no es lujo, sino necesidad. Que en momentos de crisis, puede ser alimento, medicina, refugio. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)