Realizan en Radio Santa Cruz premiación del Concurso Mi carta al Bloqueo

Santa Cruz del Sur, 2 may.- Entre las actividades desarrolladas por el colectivo de trabajadores de Radio Santa Cruz este primero de mayo estuvo la premiación del Concurso Mi Carta al Bloqueo, lauro alcanzado por el pionero Kevin Sergio Urquiza Barge, estudiante del Sexto grado de la escuela Primaria Ignacio Agramonte y Loynaz.

Reunidos parte del colectivo radial en el salón de la actual sede, el Director Yunior Hierrezuelo Martínez expresó la satisfacción de los trabajadores de la planta radial por la participación del pionero en el concurso, por la claridad, compromiso y objetividad del trabajo presentado, que desde una óptica de los niños cubanos, critican y sufren las consecuencias del bloqueo imperialista.

Hierrezuelo Martínez exhortó a Kevin Sergio a seguir preparándose y estudiando para su formación como futuro profesional y a seguir desarrollando sus aptitudes artísticas, pues el joven forma parte del Proyecto sociocultural La Colmenita Rayitos de Amor, siendo uno de los animadores principales de ese colectivo.

Un modesto presente consistente en confituras y dulces, y un diploma de reconocimiento se le hizo entrega a Kevin Sergio frente al colectivo de trabajadores de la cincuentenaria planta radial, donde estuvieron presentes la mamá y la abuela del pionero, la Doctora Marvia Barges Espinoza, e Irma Barges Salazar.

para concluir la actividad se invitó a Kevin Sergio a pasar a la cabina de transmisión para ofrecer declaraciones sobre las motivaciones de su participación en el concurso, el derrotero de sus estudios, las actividades en el proyecto la colmenita, y otras metas para el futuro.(Imágenes: Radio Santa Cruz)