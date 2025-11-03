Colombia alista más de 240 toneladas de ayuda para enviar a Cuba

Colombia, 3 nov.- Más de 240 toneladas de alimentos, aseo, toldillos, leche, agua y combustible se cargan hoy en el buque ARC Victoria de la Armada de Colombia para trasladarlas a Cuba, cuyas provincias orientales fueron recientemente azotadas por el huracán Melissa.

Así lo dio a conocer desde Cartagena el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) del país neogranadino, Carlos Carrillo, quien abundó que el barco zarpará mañana hacia su destino y se espera que llegue el próximo jueves.

Según comunicó el funcionario, de las 246 toneladas que serán cargadas en la embarcación, 54 son de carga seca, y también se enviarán de 31 mil galones de combustible, aparte de agua potable.

“Aquí no solamente participa la Ungrd con la asistencia humanitaria de emergencia sino también el sistema minero-energético y el sector de agricultura”, detalló Carrillo.

La entidad divulgó asimismo en una comunicación que el Caribe no está solo y que Colombia reafirma su compromiso con la cooperación Sur-Sur y la solidaridad regional.

El huracán Melissa se adentró en Cuba el pasado miércoles con fuerza de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson por un punto del sureste de su geografía, donde causó severas inundaciones.

Además de cuantiosos daños materiales en viviendas, acarreó afectaciones en redes eléctricas, vías de comunicación y en los sembrados en las provincias orientales Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

Hasta la fecha la mayor de las Antillas no reporta víctimas fatales por el paso del fenómeno meteorológico. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

