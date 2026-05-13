Sri Lanka y Mongolia ratifican su apoyo a Cuba frente al bloqueo de Estados Unidos

Durante encuentros diplomáticos, el vicecanciller de Sri Lanka reiteró la posición histórica de su gobierno, mientras que el presidente del Partido Democrático de Mongolia reafirmó su respaldo tradicional en la ONU y la voluntad de fortalecer la cooperación bilateral.

Sri Lanka y Mongolia ratificaron en recientes encuentros su respaldo a Cuba frente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, reafirmando la voluntad de fortalecer los vínculos bilaterales y multilaterales, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Cubaminrex).

Apoyo incondicional desde Sri Lanka

Patricia Lázara Pego Guerra, embajadora de Cuba en Sri Lanka, fue recibida por el vicecanciller Arun Hemachandra, con quien abordó temas de interés común en las agendas bilateral y multilateral. Hemachandra reiteró la posición histórica de su gobierno de mantener el apoyo incondicional a Cuba en la lucha contra el bloqueo de Estados Unidos, gesto que la diplomática cubana agradeció. El encuentro transcurrió en un ambiente de amistad y cordialidad.

Mongolia: cooperación y rechazo al bloqueo

Paralelamente, Tsogtgerel Odon, presidente del Partido Democrático de Mongolia, recibió a Emilio Pevida Pupo, embajador de Cuba en ese país, en la sede del Gran Jural Estatal. Durante la reunión analizaron el estado y las perspectivas de los vínculos bilaterales y multilaterales, y coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación en sectores como salud, educación, deporte, ciencia, agricultura, medio ambiente y turismo, además de fortalecer los vínculos interpartidistas.

Los interlocutores abordaron también temas relevantes de la agenda internacional, reafirmando su compromiso con la paz, el respeto al multilateralismo, al derecho internacional y a la Carta de la ONU.

Pevida Pupo agradeció el respaldo tradicional de Mongolia a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que demanda cada año el fin inmediato del bloqueo contra Cuba, y denunció el recrudecimiento de esa política, incluida la reincorporación de la Isla en la lista unilateral del Departamento de Estado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.

El encuentro contó con la participación del secretario general del Partido Democrático y se desarrolló en un ambiente de respeto mutuo y voluntad de avanzar en iniciativas conjuntas que beneficien a ambos pueblos.

Fuente: ACN