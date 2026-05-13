Científicos encuentran un lugar en el universo donde el tiempo podría retroceder

Un equipo de investigadores sudafricanos demostró mediante un modelo matemático que, en el interior de una estrella de neutrones en colapso, la gravedad extrema podría invertir localmente la “flecha del tiempo”, haciendo que la entropía disminuya en lugar de aumentar.

Un equipo de científicos sudafricanos ha demostrado que, en el interior de las estrellas de neutrones en colapso, el tiempo podría fluir en dirección opuesta a la habitual, según un estudio publicado recientemente en la revista European Physical Journal C y recogido por Popular Mechanics.

La investigación se apoya en las llamadas funciones de época —magnitudes utilizadas para estudiar la física de la relatividad general, como los escalares de Ricci, Kretschmann y Weyl—, que permiten describir cómo el espacio-tiempo se curva, se contrae y se deforma en distintos escenarios. Estos parámetros también ayudan a entender la “flecha del tiempo” de los cuerpos celestes, al medir la entropía o la pérdida de orden con el paso del tiempo.

Tras crear un modelo matemático del espacio-tiempo con una estrella de neutrones inestable, los investigadores comprobaron que sus funciones de época disminuían de forma sostenida durante el colapso. Según los especialistas, la gravedad extrema del objeto invirtió localmente la “flecha del tiempo”, reduciendo la entropía en vez de aumentarla.

Esto sugiere que, en ese entorno, el tiempo retrocede tal como lo entendemos. El equipo científico indicó que este resultado era previsible, puesto que la entropía gravitacional favorece el agrupamiento de la materia —en contraste con la entropía convencional, que genera dispersión y desorden—.

El hallazgo contribuye al debate cosmológico sobre cómo reconciliar la alta entropía del universo primitivo con la flecha del tiempo observada. Los investigadores señalaron que su trabajo supone un paso más en el esfuerzo de la cosmología por cuantificar la gravedad y la curvatura, con aportes que podrían orientar futuras investigaciones.

Fuente: RT en Español