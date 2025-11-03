Refuerzan respuesta sanitaria en zonas afectadas por Melissa

La Habana, 3 nov.- Autoridades del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y del Partido Comunista de Cuba (PCC) intensifican la respuesta sanitaria en los territorios del oriente del país impactados por el huracán Melissa, con énfasis en la atención a comunidades vulnerables, el control epidemiológico y la articulación intersectorial.

Según publica hoy el MINSAP en su canal oficial en Telegram, durante una evaluación encabezada por Rolando Yero Travieso, jefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del PCC, se precisaron las acciones prioritarias para garantizar la salud colectiva en la etapa recuperativa.

Entre ellas, destaca el post, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, el despliegue de brigadas médicas, la distribución de insumos esenciales y la activación de protocolos de prevención ante posibles brotes.

Asimismo, la nota subraya que el MINSAP coordina con gobiernos locales, organizaciones de masas y estructuras comunitarias para asegurar una respuesta efectiva, centrada en la resiliencia, la equidad y el cuidado humano.

De igual modo, aseguran que en las provincias más afectadas —Granma, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas y Guantánamo— se prioriza la atención a personas con condiciones crónicas, embarazadas, niños y adultos mayores, así como el restablecimiento de servicios básicos de salud. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)