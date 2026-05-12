Rinden homenaje al Mayor Ignacio Agramonte en institución educativa de Santa Cruz del Sur

Pioneros, educadores y padres recordaron este lunes el aniversario 153 de la caída en combate del héroe camagüeyano en la escuela primaria que lleva su nombre. Canciones, poemas y danza protagonizaron la jornada.

Pioneros, educadores y padres rindieron homenaje este lunes al Mayor Ignacio Agramonte Loinaz en la institución educativa de enseñanza primaria que lleva su nombre, al cumplirse el aniversario 153 de la caída en combate del jefe mambí en el potrero de Jimaguayú durante el enfrentamiento con tropas españolas.

En la cita matutina se evocaron importantes hechos en los que se destacó el Bayardo camagüeyano, como la Asamblea de Guáimaro —donde expresó ser partidario de crear un gobierno republicano dividiendo los poderes militar y civil, colocando el poder civil por encima del militar— y el rescate del Brigadier Julio Sanguily, apresado por el adversario.

Los pequeños aplaudieron a sus compañeros que mostraron respeto al inolvidable patriota con canciones, poemas y una presentación de danza, manifestaciones dirigidas por la instructora de danza Yennis Almenarez Suárez, creadora del proyecto sociocultural Rayitos de Amor.

La escuela primaria Ignacio Agramonte y Loinaz de Santa Cruz del Sur cuenta con 409 estudiantes matriculados, desde preescolar hasta sexto grado. Ellos cumplen con el estudio —su primer deber— y las tareas de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), representando con ejemplaridad al jefe insurrecto que identifica con su nombre la escuela.

Por Raúl Reyes Rodríguez