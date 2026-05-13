Confirman tres nuevos casos de hantavirus en pasajeros evacuados del crucero MV Hondius

Un ciudadano estadounidense dio positivo sin presentar síntomas y un viajero francés mostró signos de la enfermedad durante el vuelo de regreso. La OMS fijó el período de cuarentena hasta el 21 de junio y reiteró que el riesgo para la población general es bajo.

Tres nuevos casos de hantavirus fueron confirmados entre los pasajeros evacuados del crucero MV Hondius, que atracó en las Islas Canarias tras un brote que ya ha causado tres muertes.

Un ciudadano estadounidense arrojó positivo al hantavirus pero no presenta ningún síntoma, informaron funcionarios de salud de Estados Unidos. El pasajero fue trasladado a la Unidad de Biocontención de la Universidad de Nebraska para su evaluación y monitoreo.

Por su parte, uno de los cinco viajeros franceses evacuados presentó síntomas durante el vuelo de regreso a París, informó el primer ministro francés, Sebastien Lecornu. Todos los franceses fueron colocados en aislamiento estricto y permanecerán en el hospital “hasta nueva orden”.

El tercer caso sospechoso se reportó en el remoto territorio británico de Tristán de Acuña, en el Atlántico sur, donde uno de los 221 residentes —un pasajero que desembarcó del crucero el mes pasado— presenta síntomas compatibles con el virus. Un equipo de paracaidistas médicos del ejército británico se lanzó sobre la isla para atender al paciente.

OMS fija cuarentena hasta el 21 de junio

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, fijó el 10 de mayo como inicio del período de cuarentena por hantavirus, que se extenderá hasta el 21 de junio. La recomendación es una supervisión estricta durante 42 días, ya sea en el hogar o en instalaciones especializadas.

“Cualquier persona que presente síntomas tendrá que ser aislada y tratada inmediatamente”, afirmó Tedros, quien felicitó a España por su “liderazgo” en la gestión de la crisis sanitaria.

Hasta el momento se han reportado 11 casos vinculados al crucero, nueve de ellos con positivo confirmado, y tres fallecimientos. “No se han producido fallecimientos desde el 2 de mayo”, destacó Tedros, aunque advirtió que “la situación puede cambiar” debido al largo período de incubación del virus, que puede llegar hasta seis semanas.

Evacuaciones y cuarentenas en varios países

Los pasajeros del MV Hondius comenzaron a ser evacuados el domingo desde Tenerife en aviones militares y gubernamentales. Entre los evacuados hay ciudadanos de más de 20 países, incluidos Estados Unidos, Francia, Holanda, Reino Unido, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Reino Unido: Los pasajeros serán hospitalizados por 72 horas, seguidas de seis semanas de autoaislamiento.

Holanda: Ocho ciudadanos holandeses fueron llevados a casa en transporte médico y cumplirán cuarentena de seis semanas.

Japón: Un ciudadano llegó a Reino Unido en vuelo chárter y estará bajo observación hasta 45 días.

Australia y Nueva Zelanda: Un vuelo de evacuación tiene previsto llegar este lunes a Tenerife.

El virus y las medidas de seguridad

El hantavirus se propaga generalmente cuando las personas inhalan residuos contaminados de excremento de roedores. La variante del virus de los Andes, responsable del brote, puede transmitirse entre humanos en casos raros y bajo contacto estrecho y prolongado.

Durante el proceso de evacuación en el puerto de Granadilla (Tenerife), el personal llevaba trajes de materiales peligrosos, mascarillas y respiradores. Los pasajeros fueron rociados con desinfectante y solo se les permitió llevar una bolsa pequeña con artículos esenciales.

Tedros reiteró que la población en general no debe preocuparse: “Esto no es otro COVID. El riesgo para la población es bajo. No deberían tener miedo ni entrar en pánico”.

El crucero MV Hondius partirá hacia Rotterdam (Holanda) para ser desinfectado, con parte de la tripulación y el cuerpo de una pasajera fallecida a bordo.

Con información de AP y Europa Press