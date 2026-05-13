12 de mayo en la historia de Cuba: Martí y Gómez llegan a La Jatía, natalicio de René Ramos Latour y paso de Fidel por Argelia

Un recorrido por las efemérides del día: desde el campamento mambí de La Jatía en 1895 hasta el discurso de Fidel Castro en Argelia en 1972, pasando por el nacimiento del comandante Daniel y el fallecimiento del historietista Virgilio Martínez.

El 12 de mayo atesora múltiples hitos en la historia de Cuba. Desde la llegada de Máximo Gómez y José Martí a un campamento libertador en 1895 hasta la clausura de un congreso de genética por Fidel Castro en 2006, la fecha resume episodios de lucha, cultura y solidaridad.

1895: Martí y Gómez en La Jatía

Pasado un mes del desembarco por Playitas de Cajobabo, el Mayor General Máximo Gómez y José Martí, junto a la tropa mambisa, llegan a La Jatía, sitio ubicado a unos kilómetros del poblado de Jiguaní, en la actual provincia Granma. En las anotaciones hechas por Martí en su diario ese día, afirma: “La Jatía es casa buena, de cedro y de corredor de zinc, ya abandonada de Agustín Maysana, español rico; de cartas y papeles están los suelos llenos”. También escribe una carta al Mayor General Antonio Maceo sobre el desenvolvimiento de la guerra por la independencia de Cuba. Pocos días después, el 19 de mayo, Martí caería “de cara al sol” en Dos Ríos. Por su significación histórica, a La Jatía se le concedió en 1982 la categoría de Monumento Nacional.

1863: Natalicio de Domingo Méndez Capote y Antonio Barreras Fernández

Nace el militar y político cubano Domingo Méndez Capote, quien combatió durante la guerra independentista de 1895 y alcanzó el grado de General de Brigada a propuesta del Generalísimo Máximo Gómez. Participó en la asamblea de La Yaya, donde resultó electo vicepresidente del consejo de gobierno el 28 de octubre de 1897.

También en 1863 nace Antonio Barreras Fernández, una de las grandes figuras de la Medicina Legal en Cuba y destacado propulsor de la balística forense, quien contribuyó a transformar la enseñanza de esa asignatura de teórica a teórico-práctica.

1894: Martí parte hacia Florida

José Martí parte desde Nueva York hacia la Florida, acompañado por Panchito Gómez Toro.

1932: Nace René Ramos Latour, el comandante Daniel

En el puerto de Antilla, actual provincia de Holguín, nace René Ramos Latour, el comandante Daniel de la sierra y el llano. Fue jefe de Acción y Sabotaje del Movimiento 26 de Julio al morir Frank País, el 30 de julio de 1957. Desempeñó un importante papel como organizador de la huelga del 9 de abril de 1958. Luego del fracaso de esta, subió a la Sierra Maestra y estuvo al mando de una columna. El 30 de julio de 1958 resultó mortalmente herido en combate.

1954: Fidel Castro escribe desde la prisión

El joven revolucionario Fidel Castro Ruz redacta, desde la cárcel de Isla de Pinos, un mensaje para Melba Hernández en el que alerta sobre las acciones divisionistas y oportunistas de la Organización Auténtica (OA), de Carlos Prío, y la Triple A, de Aureliano Sánchez Arango, que contaban con millonarios recursos y gran cantidad de armas para deslumbrar y atraer a revolucionarios deseosos de combatir el régimen de Batista.

1998: Fallece el historiador Julio Le Riverend Brusone

En La Habana fallece, a los 85 años, el consagrado historiador, educador y economista Julio Le Riverend Brusone, considerado una de las personalidades más relevantes de las ciencias sociales cubanas. Fue reconocido internacionalmente por sus trabajos sobre la historia económica cubana y la influencia de la caña de azúcar en la configuración de la sociedad de la Isla. Entre sus obras sobresalen Historia Económica de Cuba, La Habana: Biografía de una Provincia, La República: dependencia y Revolución, José Martí: pensamiento y acción y Breve historia de Cuba.

2002: Fidel Castro recibe a James Carter

El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz recibe al expresidente norteamericano James Carter en el aeropuerto internacional José Martí, en La Habana. En sus palabras de bienvenida, Fidel expresó: “Somos un pueblo patriótico y digno, que jamás aceptará imposiciones ni amenazas de nadie; pero amigo sincero del pueblo de Estados Unidos, y especialmente de todos los buenos norteamericanos, que son muchos, y cada vez descubrimos más”.

2006: Fidel clausura Congreso de Genética Comunitaria

Fidel Castro clausura el Congreso de Genética Comunitaria en el Palacio de las Convenciones, en La Habana, y afirma: “A veces los sueños no se cumplen, pero un número de veces las realidades superan a los sueños”.

2008: Fallece Virgilio Martínez Gaínza, padre de la historieta cubana

En La Habana fallece, a los 77 años, el dibujante e historietista cubano Virgilio Martínez Gaínza, conocido como el padre de la historieta cubana. Publicó en 1948 su primera caricatura política en la revista A Barrer. Colaboró en el Magazine Mella y Carta Semanal, donde fue autor de las historietas de Pucho. Fue creador de los emblemas de la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Trabajó como dibujante humorístico en Juventud Rebelde y Pionero, y colaboró con el periódico Granma.

Agresión terrorista en 1968

El 12 de mayo de 1968 se produjo un incendio de grandes proporciones en el antiguo almacén de derivados de la piel, perteneciente a la fábrica de calzados Bulnes, en la calle Patria de La Habana, provocado por sabotaje de enemigos de la Revolución. A las labores de extinción acudieron 10 alumnos de la Escuela Nacional de Prevención de Incendios. A consecuencia de las quemaduras, fallecieron los bomberos Elías Moya Téllez (13 de mayo) e Iván Lugo Machado (14 de mayo).

Palabra de Fidel

“(…) vivimos una época revolucionaria, una época de hermandad revolucionaria, de solidaridad revolucionaria y de unión entre los pueblos revolucionarios”. (Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro en la ciudad de Orán, Argelia, el 12 de mayo de 1972).

Fuente: ACN