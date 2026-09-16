OPS llama a poner fin al embarazo infantil en América Latina y el Caribe

Naciones Unidas, 16 sep.- La adolescencia es una etapa clave en el desarrollo humano, llena de cambios biológicos, psicológicos, sociales y emocionales.

Sin embargo, cuando se acompaña de un embarazo no previsto, puede representar un punto de inflexión negativo para la salud física y mental de la madre adolescente, para su proyecto de vida, para su educación, y también para los hijos.

Para enfrentar este reto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) proclamó la Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes, una iniciativa regional en América Latina y el Caribe dedicada a sensibilizar, movilizar, y promover políticas y servicios que prevengan los embarazos en la adolescencia.

Los objetivos de esta semana incluyen concienciar sobre las implicaciones físicas, emocionales, económicas y sociales del embarazo adolescente, tanto para las adolescentes como para sus comunidades, así como promover el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo educación sexual integral, consejería, y métodos anticonceptivos.

Es importante empoderar a adolescentes y jóvenes, para que puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual, planificación de su vida y proyectos personales.

Existe una conmemoración vinculada: El 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de Prevención del Embarazo en Adolescentes.

América Latina y el Caribe tienen una de las tasas más altas de embarazo adolescente en el mundo. La región ha logrado avances, pero la velocidad de reducción es lenta.

Existen consecuencias importantes de un embarazo en la adolescencia, tales como mayor riesgo de complicaciones obstétricas, efectos negativos en salud neonatal y maternidad, interrupciones en la educación, marginación social, pobreza, etc

Particular atención merece el embarazo en niñas más jóvenes, menores de 15 años, pues las repercusiones son aún mayores. De hecho, el lema del año 2025 es precisamente: «Pongamos fin al embarazo infantil».

La maternidad en la infancia suele ser consecuencia de violencia sexual, matrimonios o uniones tempranas.

El embarazo acarrea consecuencias profundas y estas niñas tienen mayor riesgo de complicaciones y muerte materna, así como de partos prematuros y recién nacidos con bajo peso. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

