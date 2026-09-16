Avanzan acciones del Proyecto Internacional Mi Costa en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 16 sep.- Muchos son los avances del Proyecto Internacional Mi Costa en este territorio santacruceño en cuanto al cuidado del medio ambiente, declaró la especialista en Gestión de Proyectos de la Dirección Municipal de Desarrollo Local Yortis Yunia Ruíz Jeréz.

Explicó la experta que el proyecto tiene dos componentes: el técnico, relacionado con la reconstrucción del flujo hídrico, la reforestación y limpieza de canales y zanjas para lograr favorable intercambio de agua en los manglares en los que se observa gran recuperación de su vitalidad.

En cuanto al componente de formación de capacidades, se han impartido talleres a pobladores de la comunidad de La Playa, con la participación de funcionarios de la Unidad Silvícola, el Servicio Estatal Forestal y la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa, fomentándose así la resiliencia frente al cambio climático, también en integrantes de la brigada de monitoreo comunitario.

El quehacer del Proyecto Internacional Mi Costa en Santa Cruz del Sur, manifestó Ruiz Jeréz, Doctora en Ciencias Pedagógicas, se intensifica en la actual temporada ciclónica hasta finales del mes de noviembre con la eliminación racional de plantas exóticas invasoras como almendra y el Ipil Ipil, y también la recogida de desechos sólidos para evitar inundaciones costeras permitiendo el flujo hídrico.