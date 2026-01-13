Inauguran en La Habana Congreso Internacional a 60 años de la Tricontinental

La Habana, 13 ene.- Con un llamado a defender la soberanía, la memoria histórica y el derecho de los pueblos a decidir su destino, quedó inaugurado este lunes en La Habana el Congreso Internacional “A 60 años de la Tricontinental: contexto, impacto, legado y futuro”, que evoca la histórica Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, celebrada en Cuba en 1966.

El evento reunirá hasta el próximo 14 de enero a académicos, intelectuales, activistas y representantes de movimientos sociales de los tres continentes, así como a miembros del cuerpo diplomático de América Latina, Asia y África acreditados en la capital cubana, en un momento marcado por nuevas tensiones geopolíticas y amenazas contra la paz regional e internacional.

La sesión inaugural estuvo presidida por Míriam Nicado García, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del Consejo de Estado y rectora de la Universidad de La Habana; Fernando González Llort, Héroe de la República de Cuba y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP); Rolando Yero Travieso, jefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del PCC; Reynaldo Velázquez, viceministro de Educación Superior, y Par Kumaraswami, presidenta del comité organizador del congreso y profesora invitada de la Universidad de La Habana.

Al pronunciar la declaración política de apertura, Nicado García subrayó que hace seis décadas la Tricontinental selló una alianza entre pueblos sometidos a la colonización, el racismo y la explotación, decididos a enfrentar de manera conjunta las adversidades de su tiempo. “Ese espíritu de unidad y resistencia sigue siendo hoy imprescindible”, afirmó.

En nombre de los delegados, la rectora expresó la solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, un hecho que denunció como “un atentado directo contra la soberanía y una grave violación del derecho internacional”.

Denunció también las recientes amenazas contra Cuba, América Latina y el Caribe, y reafirmó que la región debe continuar siendo una zona de paz. En ese sentido, alertó sobre el peligro que representa para la seguridad caribeña la presencia de buques estadounidenses en aguas del Caribe, y criticó la normalización del uso de la fuerza y la amenaza como instrumentos de la política internacional

Durante la apertura intervino también Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, quien destacó que muchas de las personas presentes llegaron desde lugares remotos del planeta, unidas por una causa común: la lucha contra el imperialismo yanqui, eje articulador de los pueblos de Asia, África y América Latina desde hace más de medio siglo.

El intelectual cubano alertó sobre el actual contexto internacional, marcado por un imperio “frenético ante la caída de su hegemonía”, pero con un enorme poder de destrucción que sigue representando una amenaza para la humanidad.

Además, dedicó parte de su intervención a la batalla por la memoria y contra la manipulación de la historia. Denunció los intentos sistemáticos de tergiversar la historia de Cuba y de Nuestra América, con el objetivo de romper los vínculos de los pueblos con su identidad cultural y política.

En ese sentido, llamó a defender el pensamiento crítico y la capacidad de análisis. “Quieren que nos avergoncemos de nuestra historia, que nos sintamos inferiores. No lo podemos permitir”, dijo.

El Congreso Internacional “A 60 años de la Tricontinental” continuará sus sesiones con paneles y debates dedicados al análisis de la repercusión histórica de la conferencia de 1966, su vigencia en el escenario global contemporáneo y los desafíos actuales de los pueblos del Sur Global. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)