Reitera sociedad civil cubana rechazo a agresión contra Venezuela

La Habana, 13 ene.- Las consecuencias para la región y el orden internacional de la agresión militar perpetrada por el gobierno de los Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro Moros fue hoy objeto del debate y condena de la sociedad civil cubana.

Dichas cuestiones se analizaron a profundidad como parte de panel “La agresión imperialista a Venezuela, el rol del derecho y la región de América Latina y El Caribe como zona de paz”, realizado en la Sala Manuel Galich de la Casa de Las Américas.

La cita, convocada por la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), la institución sede, la Unión Nacional de Juristas de Cuba y el Capítulo Cubano de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, reunió a especialistas que disertaron sobre los hechos desde distintas aristas, en especial lo relacionado con las graves violaciones que supone al derecho internacional y sus posibles repercusiones.

Norma Goicochea Estenoz, presidenta de la ACNU, insistió en la perspectiva defendida por expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) quienes señalan que estas acciones representan una grave, manifiesta y deliberada violación de los principios más fundamentales del derecho internacional, a la vez que establecen un precedente peligroso, que conlleva el riesgo de desestabilizar toda la región y el mundo.

Recordó, además, que el uso no provocado de la fuerza armada sobre el territorio soberano de Venezuela constituye una clara violación del Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe inequívocamente la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, lo cual fundamenta la naturaleza del ataque con el status de crimen internacional de agresión, atribuible a los lideres políticos y militares involucrados en la misma.

De igual manera, Goicochea Estenoz elevó la denuncia de la sociedad civil cubana por el uso de medidas coercitivas unilaterales previas como el bloqueo naval y la incautación de petroleros, las ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales de más de 100 pescadores, bajo el falso argumento del combate al tráfico de drogas, supuesto que no han podido demostrar y ante la ausencia de prueba desestimaron en fechas recientes.

Con relación a las recientes declaraciones del mandatario norteamericano Donald Trump y sus más cercanos colaboradores con respecto a Cuba, señaló que estas ratifican su ceguera política, su falta de conocimiento de la identidad, la idiosincrasia, la estirpe mambisa, y el patriotismo de la población.

“Tenemos el ejemplo de Playa Girón, la Crisis de Octubre y las luchas internacionalistas en Angola, por lo cual, la sociedad civil cubana revolucionaria estará en pie de lucha frente a sus amenazas en defensa de la Patria”, agregó.

Ante los peligros que marca el desarrollo convulso del escenario actual, el intelectual cubano Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, llamó a generar pensamientos de emancipación y articular núcleos de resistencia ante el claro avance de ideas fascistas en la administración de Washington que hacen peligrar la paz y el equilibrio planetario.

Para ello, Prieto Jiménez apeló a la dignidad y lucha del pueblo estadounidense que está empezando a comprender los alcances de la política de su gobierno que desprecia la vida y los principios más elementales de coexistencia pacífica y se está organizando en oposición a ese absurdo que les quieren imponer en varias ciudades de ese país.

“Esto nos obliga a pensar en qué hacer desde la cultura para defender la humanidad de un peligro tan insólito como este y pasar a la acción en función de pararle los pies antes que sea demasiado tarde”, instó.

La mayor de las Antillas ha condenado desde el inicio los actos dirigidos contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales han sido calificados de terrorismo de Estado, en medio de la grosera prepotencia y arrogancia imperial, de barbarie, de desprecio a la humanidad, a los pueblos y al orden internacional vigente.

De igual manera, la máxima dirección del país ha defendido la dignidad y derecho de la isla de decidir sobre su propio destino y relaciones con el resto del mundo, sin mediar en esto la injerencia y chantajes de Washington. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)