Cuba reportó en 2025 cuatro mil 535 sismos y solo 15 perceptibles

La Habana, 13 ene.- El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que en el área de Cuba fueron reportados en total cuatro mil 535 eventos telúricos, de esos solo 15 resultaron perceptibles.

El jefe del Servicio Sismológico Nacional, Enrique Arango, en declaraciones al diario Granma explicó que la zona con más cantidad de sismos fue la de Pilón-Chivirico, con 1849 (la gran mayoría son réplicas del terremoto de Pilón de 6.7 registrado el 11 de noviembre de 2024).

Las magnitudes de los reportados en todo el territorio nacional y sus inmediaciones fueron inferiores a 4.0.

En el área situada al norte de las provincias de Las Tunas y Camagüey se mantuvo el nivel de sismicidad sin precedentes en los registros sismológicos históricos e instrumentales, iniciado el 8 de noviembre de 2022, con el temblor de tierra de 5.0 de magnitud, perceptible en toda esa porción septentrional de las provincias de Holguín, Las Tunas y Camagüey.

Indicó, además, que desde el 11 de junio de 2023 no ocurre ningún sismo en los territorios de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque y La Habana.

Según aclaró Arango Arias es probable que la cantidad total de terremotos acaecidos en 2025 sea superior a la enunciada debido a frecuentes interrupciones en la comunicación acontecidas en varias estaciones sismológicas de la región oriental, asociadas en lo fundamental a la falta de fluido eléctrico y al paso del huracán Melissa a finales de octubre.

En 2025 continuaron las mediciones temporales anuales con estaciones GPS en varios sitios de la región oriental del país, iniciadas en 2018 con el objetivo de determinar las deformaciones acumuladas en la zona de falla Oriente, al sur de Cuba Oriental, que indiquen zonas de preparación de terremotos fuertes. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)