Efectúan acto municipal de inicio de curso escolar en escuela primaria santacruceña

Santa Cruz del Sur, 1ro sep.- El acto municipal de inicio del curso escolar 2025-2026 se realizó este 1ro de septiembre en la escuela primaria Ignacio Agramonte de la ciudad cabecera santacruceña, una de las 58 instituciones educativas que abren sus puertas al necesario aprendizaje de los educandos con favorable cobertura docente.

En la jornada de alegría y motivaciones dedicada al centenario de Fidel recibieron la Distinción por la Educación Cubana Iliana Pérez López, Deyamila Mejías Hernández y José Antonio Murias Cañete, asistente de trabajo educativo, maestra de Computación y director de escuela de idiomas John Reeve, en igual orden.

Seguidamente recibieron reconocimientos representantes de las Empresas Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa, la cañera Cándido González y la Unidad Empresarial de Base (UEB) para el cultivo del camarón (CULTISUR), las que resultaron destacadas en el aseguramiento para el período lectivo.

Ana Paula Pedrosa Borge, jefa de colectivo pioneril del centro de enseñanza primaria Ignacio Agramonte y Yisel Hernández Fábregas, presidenta del consejo de escuela, al hacer uso de la palabra exhortaron a alumnos y padres a desarrollar un curso donde prevalezca la puntualidad, la disciplina y el estudio de las obras revolucionarias de José Martí y Fidel Castro.

Silvia Torres Víctor, máxima ejecutivo de la Dirección Municipal General de Educación del territorio resaltó que lo acontecido este primer día de septiembre constituye un momento especial y trascendental por el centenario del Comandante en Jefe, quien contribuyó a crear un sistema educacional revolucionario, inclusivo y emancipador.

En las conclusiones del acto al que asistieron también autoridades políticas y gubernamentales, Héctor Solano Montejo, primer secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) en estos predios, resaltó confiado que los educadores sabrán preparar integralmente a los presentes y futuras generaciones a pesar de la compleja situación electroenergética y otras carencias.