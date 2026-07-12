Minas fortalece su producción de maíz con el impulso de cooperativas y productores independientes

Minas, Camagüey, 6 jul.- El municipio de Minas consolida su vocación agrícola en torno al cultivo del maíz, un renglón que en los últimos años ha cobrado relevancia estratégica tanto para la alimentación animal como para el consumo humano.

Gracias a la sinergia entre cooperativas, productores independientes y trabajadores por cuenta propia, este cereal se ha convertido en uno de los pilares de la economía local y del abastecimiento poblacional.

Varias cooperativas del territorio se distinguen por sus resultados en la siembra y cosecha de maíz, con volúmenes significativos que luego se comercializan en las ferias de reforzamiento alimenticio organizadas en diversas comunidades.

Estas iniciativas no solo acercan el producto a los consumidores, sino que también contribuyen a garantizar la disponibilidad de alimentos en un contexto de limitaciones económicas y energéticas.

A esta labor se suman los trabajadores por cuenta propia, quienes participan activamente en la comercialización del grano en establecimientos ubicados en todo el municipio, facilitando así el acceso de la población a un producto de alta demanda.

El maíz, además, constituye un insumo fundamental para la alimentación animal. En su fase seca, es ampliamente utilizado como alimento para gallinas, cerdos y otras especies de interés productivo, lo que incide directamente en el desarrollo de los programas locales de incremento de carne y otros derivados pecuarios.

Entre las zonas con mejores resultados sobresale el consejo popular Senado, que se perfila como el área de mayores rendimientos en el cultivo del maíz dentro del municipio. Los logros obtenidos allí evidencian el compromiso de los productores y el aprovechamiento eficiente de las tierras destinadas a la agricultura.

Paralelamente, numerosos pobladores que disponen de pequeñas parcelas independientes se han sumado a la siembra de maíz, aportando cosechas que refuerzan el autoabastecimiento familiar y dinamizan el desarrollo agrícola local. Esta creciente participación refleja el interés por un cultivo que, por sus múltiples beneficios, sigue ganando espacio en los campos de Minas. (Tomada de Radio Cadena Agramonte)