Realizan santacruceños acto de homenaje a los cubanos caídos en Venezuela

Santa Cruz del Sur, 17 ene.- Con las notas del himno Nacional cubano, dio inicio este viernes frente a la escalinata del Cine- teatro Najasa de la ciudad cabecera santacruceña al homenaje a los caídos en la República Bolivariana de Venezuela.

Con fragmentos de discursos del Líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro, se desarrolló esta jornada, donde estuvieron presentes autoridades del Partido Comunista de Cuba(PCC) y del gobierno locales, para rendir tributo a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron sus vidas defendiendo el suelo patrio de la hermana nación venezolana.

Yuliet Perez Freire, funcionaria de la dirección municipal de educación en el territorio , en su intervención expreso el sentir del pueblo por la perdida de esos compatriotas, y reafirmó en nombre de los santacruceños, defender la Patria y el Socialismo, y reafirmar la solidaridad con Venezuela.

Consignas como Abajo el Imperialismo yanqui, No al Bloqueo, ¡Patria o Muerte, Venceremos! , Devuelvan a Maduro, fueron algunas coreadas por los presentes, en apoyo a la revolución y su proyecto social, reafirmando la posición del pueblo de defender su soberanía e independencia.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Héctor Solano Montejo, primer secretario del PCC en Santa Cruz del Sur, quien expresó en nombre de los santacruceños el sentir de profundo dolor por los caídos y la solidaridad con las familias de los héroes.

Manifestó además la solidaridad con el pueblo venezolano, la decisión irrevocable de todo el pueblo de defender la patria hasta la última gota de sangre, reafirmando la consigna de Patria o Muerte, recordando la épica frase del Titán de Bronce Antonio Maceo cuando dijo: “Quien intente apoderarse de Cuba, solo recogerá su suelo anegado en sangre, si no perece en la contienda”(Imagen tomada de Internet)