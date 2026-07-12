Denuncia Cuba en Francia bloqueo como acto de guerra de EEUU

Sabemos que son momentos de definiciones en una demostración de la lucha por el progreso de Francia, comentó el diplomático de la isla al dirigirse a los delegados del PCF, que sesiona en la norteña ciudad desde el viernes pasado.

Hablo en nombre de un pueblo digno que sufre las consecuencias de un cruel y recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero que el gobierno de Estados Unidos le impone desde 1962, subrayó el embajador.

No se trata de un caso de simples medidas, sino de un acto de guerra, como parte de un proceso de genocidio sin precedentes contra un país, denunció Vaillant.

Ello se realiza bajo el pretexto de ser Cuba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, un argumento absurdo que el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, lo calificó de una mentira deliberada, que busca un bloqueo total a nuestra economía, subrayó.

Tras seis meses sin arribar petróleo a Cuba por bloqueo petrolero norteamericano, se busca crear una crisis humanitaria para doblegar la voluntad política de un pueblo cubano que nunca se someterá a sus designios, aseguró el diplomático.

Nosotros esperamos que Estados Unidos no agreda a Cuba y queremos la paz, pero tenemos a un pueblo preparado para defender el país, “porque la Patria la vamos a proteger a cualquier precio”, aclaró.

Por otro lado, el bloqueo ha sido repudiado por varias décadas en la Asamblea General de Naciones Unidas y la comunidad internacional reconoce así que Cuba de ninguna forma es una amenaza para la seguridad internacional. Sin embargo, el bloqueo si lo es, aclaró.

Además, el cerco estadounidense es una política arcaica, medieval, unilateral e ilegal, y en ese escenario internacional la solidaridad se convierte en elemento esencial, estimó el embajador cubano.

Es por ello que hoy deseo reconocer toda la solidaridad del pueblo francés con Cuba, el apoyo de entidades gremiales como la CGT y claro está, al respaldo brindado por el Partido Comunista Francés y a su secretario nacional, Fabien Roussel, afirmó.

Cuba resiste porque, entre otras cosas, no está sola, pues cuenta con personas como ustedes que luchan contra un mundo sin imperialismo y sin bloqueos, destacó el funcionario cubano en el congreso del PCF. (Tomado de Prensa Latina)