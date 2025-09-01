Cuba, séptimo lugar en Copa Panamericana (m) de Voleibol

La Habana.- CUBA derrotó 3-1 a Puerto Rico y concluyó en el séptimo lugar en la Copa Panamericana masculina de voleibol 2025, organizada en Guanajuato, México.

Parciales de 25-20, 19-25, 25-23 y 25-21 le dio el tercer triunfo en la edición 18 de un certamen en el que sufrió igual cantidad de fracasos.

Los puertorriqueños finalizaron octavos con récord de 2-4.

En el encuentro de cierre los ganadores fueron mejores en ataque (52-41) y sus adversarios lideraron el bloqueo (13-8).

Ambos anotaron dos puntos directos por servicios y cometieron casi idénticos errores (33 Cuba y 32 Puerto Rico).

Por la Mayor de las Antillas el atacador auxiliar Yusniel González y el central Endriel Pedroso comandaron la ofensiva con 14 tantos cada uno, seguidos por el espigado bloqueador Thiago Suárez, quien aportó 11.

Del bando contrario, el opuesto Jamal Ellis fue el máximo anotador del choque (16) y también consiguieron doble dígitos Pedro Molina (13), Ángel Rivera (11) y Peligrín Vargas (10).

El preparador Darien Ferrer comentó al sitio oficial del certamen que «a Cuba no le fue bien en este torneo, no era el objetivo que esperábamos. Salimos con una victoria sobre Puerto Rico para la mejor posición que pudimos rescatar. Nos vamos con una experiencia más. Tenemos que mejorar en muchos aspectos». (Tomado de Jit)