Realizan militares santacruceños acto de inicio del segundo periodo de instrucción

Santa Cruz del Sur, 2 sep.- El segundo período de instrucción dio inicio en el acto realizado este lunes en el Sector Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Santa Cruz del Sur con la presencia de Héctor Solano Montejo y Miriadis López Álvarez, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) e Intendente, respectivamente.

En la cita a la que asistieron el Teniente Coronel Ulises González Ramos, segundo jefe del Estado Mayor en suelo santacruceño, oficiales, soldados, reservistas y trabajadores civiles, la Mayor Yuneisi García Aguilar, jefa de cuadro de la institución militar 4436 de las FAR, di o lectura a la orden de estimulación a los más destacados en el primer semestre de preparación para la defensa en 2025.

Resultaron reconocidos los que mostraron mayores esfuerzos en los quehaceres del módulo agropecuario de la Región Militar Camagüey, en las actividades ejecutadas por el natalicio 99 de Fidel, mientras que los mejores reservistas de la etapa fueron Laureano Linares Saavedra, Reinaldo Rivero Pino y Leosdanis Liza Llanes.

En las palabras de clausura Solano Montejo, máximo dirigente político en Santa Cruz del Sur destacó que para mantener la independencia, soberanía y victorias de la Revolución cubana es necesario mantener la preparación militar de todo el pueblo como siempre lo orientó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.