Raúl Castro Ruz, legado permanente en la vida de santacruceños

Santa Cruz del Sur, 12 jun.- Raúl Castro Ruz es legado permanente en Santa Cruz del Sur. El hermano, compañero y amigo incondicional de Fidel le demostró lealtad revolucionaria, la que nada ni nadie pudo fragmentar por tener la consistencia de las piedras que sostienen el busto de José Martí en el pico Turquino.

Reynaldo Castillo Herrera, jefe de maquinaria de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) 9 de Noviembre, perteneciente a la Empresa Agroindustrial Santa Cruz, manifestó que “Raúl desde la lucha clandestina y en la Sierra Maestra demostró fortaleza ideológica y condiciones para llevar el liderazgo en todos estos años.”

Célida La Fuente Corzo, fundadora de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y las Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR) al igual que su esposo Onesio Frías Figueredo, expresaron los numerosos valores humanos de quien fuera el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Presidente de la República y primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

El combatiente de la Revolución Cubana Pedro Reyna Lemes, quien cumplió misión internacionalista en Argelia en 1963, destacó la guía permanente que en su actuar representan el Comandante en Jefe y Raúl. Ser como ellos, dijo, no es fácil. Tampoco difícil.

Por su parte Andrés Palma Sinclaer, jefe de transporte de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Acopio de Santa Cruz del Sur, señaló, debe su existencia a ambos Líderes Históricos al vivir en Cuba Libre. Me enseñaron a nunca traicionar los ideales que a los revolucionarios nos hacen más martianos y marxistas-leninistas, aseveró.