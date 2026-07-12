Células madre pueden reparar un corazón dañado

Washington, 6 jul.- Un equipo de Universidad de Stanford, Estados Unidos, probó un método para regenerar microvasos en el corazón con organoides vasculares derivados de células madre, reveló hoy la revista Stem Cell Reports.

Los expertos comenzaron creando organoides vasculares, que son pequeños agregados de células capaces de formar nuevos vasos sanguíneos, a partir de células progenitoras endoteliales aisladas de sangre humana y células musculares lisas derivadas de células madre mesenquimales de médula ósea humana.

Posteriormente, el equipo colocó parches de organoides vasculares en la superficie externa del corazón de cerdos con cardiopatía isquémica y los siguió durante cuatro semanas.

La función cardíaca en los cerdos que recibieron parches de organoides mejoró en comparación con los animales no tratados, y la progresión de la cardiopatía isquémica hacia la insuficiencia cardíaca se atenuó.

Los parches de organoides sobrevivieron durante varias semanas y se encontraron células individuales de los parches superficiales en capas más profundas de los corazones de los cerdos, lo que sugiere que estaban migrando hacia el corazón.

También estimularon indirectamente los corazones de los cerdos para que formaran nuevos microvasos y pudieron haber contribuido a preservar la viabilidad de las células del músculo cardíaco mediante la liberación de proteínas que favorecen la supervivencia celular.

Estos efectos -aseguran los especialistas- dieron lugar a una densidad y madurez de microvasos notablemente mayores en los corazones trasplantados.

El estudio -publicado en la revista Stem Cell Reports- demostró que los organoides vasculares generados a partir de una fuente accesible de células madre humanas podrían ser un tratamiento eficaz para la cardiopatía isquémica en un modelo animal grande con un tamaño y fisiología cardíaca similares a los del corazón humano. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)