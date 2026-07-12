Desde el lunes en el Latino, los primeros jugadores de cara a Santo Domingo 2026

La Habana, 6 jul.- Diez jugadores comenzarán a concentrarse de cara a la preparación del equipo cubano de beisbol para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, de acuerdo con una información de la Federación Cubana de Beisbol y Softbol.

Esa decena de jugadores iniciarán su proceso de puesta en forma el próximo lunes, en el estadio Latinoamericano, en La Habana.

El resto será anunciado una vez concluida la final de la IV Liga Élite de Beisbol, que en estos momentos disputan los equipos de Industriales y Las Tunas, y al concluir los torneos de circuitos internacionales, en los cuales participan algunos de ellos, destaca la nota de la Federación Cubana.

Los 10 que comenzarán a incorporarse este lunes son:

1. – Yoelkis Guiber Steven (Jardinero/ Santiago de Cuba)

2.- Harold Vázquez Riso (Receptor/Santiago de Cuba)

3. – Yulieski Miguel Remón Tejada (Jugador de cuadro/Granma)

4.- Luis Vicente Mateo Terry (Jugador de cuadro/Cienfuegos)

5. – Leonel Moas Acevedo (Jardinero/Camagüey)

6. – Yasier Andy Gonzalez García (Jardinero! Holguín)

7. – Frank Abel Álvarez Díaz (Lanzador/Pinar del Río)

8. – Yunieski García Viera (Lanzador/Artemisa)

9. – Armando Abdiel Dueñas Moré (Lanzador/ Matanzas).

10.- Jeison Martínez Rodríguez (Jugador de cuadro/Mayabeque). (Tomado de Radio Cadena Agramonte)