Fallecidos por sismos en Venezuela superaron los Tres mil 300

Caracas, 6 jul.- Los fallecidos por los sismos en Venezuela alcanzaron hoy los tres mil 342 y los heridos 16 mil 740, informó el Gobierno nacional en su parte oficial.

El reporte indicó que los rescatados se mantuvieron en 16 mil 462, las personas atendidas sumaron 86 mil 794, mientras 17 mil 345 quedaron sin viviendas, tras los dobles sismos del 24 de junio de 7,2 y 7,5 de magnitud de la escala Richter que impactaron en siete estados del país.

Los edificios afectados mantuvieron igual número de 856, con similar cifra de 190 colapsados en su totalidad, comparado al reporte anterior y los campamentos transitorios instalados sumaron 79.

El Ejecutivo precisó la distribución de nueve mil 585 toneladas de alimentos y de 669 mil 008 litros de agua potable.

En el orden sanitario, el parte oficial indicó que 23 mil 820 pacientes fueron atendidos en los hospitales y centros de triaje (urgencia) establecidos, fundamentalmente en Caracas y La Guaira, territorios estos los más dañados en el orden material y humano.

Asimismo, manifestó que la cifra de rescatistas internacionales de más de una treintena de países alcanzó cuatro mil 088, mientras los efectivos militares y policiales totalizaron los 29 mil 567 y los voluntarios acreditados 27 mil 484.

Por último, el Ejecutivo anunció que después de los dos terremotos del 24 de junio y hasta la fecha ocurrieron 995 réplicas, 53 más que las reportadas ayer, muchas de ellas imperceptibles en las últimas horas como ha podido constatar Prensa Latina.

En las últimas horas las principales autoridades de Gobierno visitaron campamentos habilitados en Caracas y La Guaira para supervisar la atención integral a las personas allí guarecidas, así como otras zonas críticas afectadas, como el aeropuerto internacional de Maiquetía, aún sin servicio.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la víspera un grupo de medidas económicas a ejecutarse de inmediato para la recuperación.

Rodríguez informó de la creación de un fondo de los dineros bloqueados por el Fondo Monetario Internacional y otros entes financieros del mundo, el cual llevará por nombre “Venezuela Renace”, dirigido en lo fundamental para la reconstrucción y recuperación de las zonas afectas por el doblete sísmico.

También será para atender de forma inmediata a las personas que tuvieron pérdidas materiales en viviendas y familiares, quienes recibirán una asignación mensual para los próximos seis meses, añadió.

Rodríguez declaró que ya contactaron con la banca pública y privada para activar la cartera hipotecaria hasta un 80 por ciento de subsidios, así como la exoneración de las tasas de impuestos vinculados a registros, alquileres y compras de inmuebles, entre otras.(Tomado de Radio Cadena Agramonte)