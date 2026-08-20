Cuba recibe a los 10 diplomáticos expulsados de República Dominicana y denuncia presión de Washington

La Habana, 20 ago.- Cuba recibió este martes a los 10 diplomáticos expulsados de República Dominicana en una ceremonia celebrada en la sede de la Cancillería cubana, donde la vicecanciller Josefina Vidal advirtió que la medida responde a la escalada de Washington para aislar a la isla.

Vidal afirmó que “las autoridades dominicanas no han sido capaces de presentar una sola razón que justifique tal decisión, porque no existe. Se ha puesto en evidencia, por tanto, que no han hecho más que plegarse a las presiones del gobierno estadounidense”.

La viceministra de Relaciones Exteriores subrayó que la medida forma parte de la escalada agresiva de Washington, que en su “empeño desesperado por intentar aislar a nuestro país, pretende anular la solidaridad con esta isla cercada, bloqueada y acosada, y dañar los vínculos de Cuba con los pueblos latinoamericanos y caribeños”.

Vidal destacó que el gobierno dominicano conoce bien la valía y la profesionalidad de los diplomáticos cubanos, “que siempre han actuado en estricto apego a las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y a las leyes y regulaciones de ese país”.

La decisión, precisó, se tomó en momentos en que Cuba, el mundo y los amigos en República Dominicana han estado celebrando el centenario del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, quien durante sus estudios en la Universidad de La Habana fue presidente de la Asociación de Solidaridad con ese país. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)