Informe de la ONU alerta: 907 trabajadores humanitarios fueron víctimas de violencia en 2025 en Gaza, con 350 asesinados

Naciones Unidas, 20 ago.- La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) dio a conocer un informe en el que precisa que 907 integrantes de los equipos de ayuda humanitaria fueron víctimas de actos de violencia durante el año pasado en todo el mundo. El organismo expresó además su preocupación por el uso de drones armados en los conflictos, una tendencia que expone aún más a los civiles y a quienes intentan socorrerlos.

Si bien el número de muertes disminuyó, la cifra sigue siendo elevada: 350 trabajadores humanitarios fueron asesinados, lo que representa la segunda cifra más alta jamás registrada por la entidad. De ese total, 186 muertes ocurrieron en Gaza, y el 68 % de ellas fueron causadas por bombardeos aéreos.

El informe también señala que en lo que va de 2026 se han registrado 322 heridos y 235 secuestrados entre el personal humanitario.

En un mensaje al respecto, el secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció la labor de los trabajadores humanitarios en todo el mundo y lamentó que enfrenten amenazas, detenciones y encarcelamientos.

El organismo multilateral advirtió además que las organizaciones humanitarias se enfrentan a un campo de batalla que cambia rápidamente, en el que los drones armados —baratos y adaptables— ponen capacidades letales en manos de un número cada vez mayor de personas y permiten que los ataques con explosivos lleguen más frecuentemente a pueblos y ciudades. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

