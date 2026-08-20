Realiza proceso de inscripción Joven Club de Computación de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 19 ago.- El Joven Club de Computación de Santa Cruz del Sur realiza el proceso de inscripción digital de los vehículos armados por partes y piezas, quehacer que se extenderá durante 60 días, partir de la entrada en vigor de la resolución correspondiente al 7 de agosto del 2026, según información dada por Yanet Rodríguez Padrón, directora de la institución.

Acotó la funcionaria que el quehacer se efectúa a través de plataforma digital habilitada por el Ministerio del Transporte (MITRANS), en la que se recopila la información necesaria de los medios y sus propietarios, posibilitando se desarrolle la homologación y legalización establecida.

Los usuarios que entran al proceso deben presentarse con el vehículo, para tomarles la foto que va adjunta a la inscripción. Tambien el carné de identidad, tomo y folio de la identificación personal. Muy importante es referir cómo adquirió el ciclomotor, cuatriciclo, motocicleta, triciclo, remolque, semiremolque y Sidecar, si por mediana o pequeña empresa (MIPYME).

Rodríguez Padrón resaltó que debido a la difícil situación electroenergética agravada por el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, en el Joven Club de Computación de Santa Cruz del Sur, se determinó hacer el proceso de inscripción de los vehículos por partes y piezas de forma manual y al restablecerse la corriente eléctrica los datos de los propietarios se suben a la plataforma digital creada.