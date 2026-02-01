Constata Díaz-Canel avances en la digitalización en hospital habanero

La Habana, 31 ene.- Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, visitó este viernes el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Comandante Manuel Fajardo, en el municipio Plaza de la Revolución, como parte de un recorrido por instituciones de salud de la capital cuyo eje común es la transformación digital.

Según hilo publicado en el perfil oficial de Presidencia en X, acompañaron al mandatario, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda; la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich, y otros directivos del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Resalta la publicación que durante el intercambio, Díaz-Canel conoció sobre el proceso de digitalización que desarrolla el hospital desde hace cinco años.

Confirma el texto que el centro asistencial cuenta con 241 camas, 31 especialidades médicas y nueve salones de operaciones.

Asimismo, se constató que la implementación de herramientas digitales ha permitido elevar la calidad de la atención a los pacientes y optimizar el desempeño de los profesionales de la salud.

De acuerdo con la fuente, el mandatario recorrió varias áreas del hospital, donde presenció una teleconsulta entre especialistas de la institución y colegas de un policlínico de la ciudad.

Asimismo, en el departamento de Admisión dialogó sobre el proceso de inscripción hospitalaria y su modernización.

La visita al Comandante Manuel Fajardo constituye la cuarta realizada por Díaz-Canel a centros de salud en La Habana, en un itinerario que evidencia la prioridad del Estado cubano en impulsar la transformación digital como herramienta para fortalecer el sistema sanitario cubano. (Tomado de Radio Reloj)