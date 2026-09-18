Celebran camagüeyanos su Festival Provincial de Radio (+ Fotos)

Camagüey, 18 sep.- Dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz transcurrió este jueves el Festival Provincial de la Radio, en su edición número 37, con espacios para la superación profesional y la premiación de las mejores obras.

La jornada comenzó con tres talleres teóricos en la Biblioteca Julio Antonio Mella, donde se trataron temas como el legado del líder histórico de la Revolución cubana, el uso adecuado de la inteligencia artificial en la programación radial y las buenas prácticas para una correcta redacción radiofónica.

Yaimyr Victoria Basulto, jefa del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba; José Díaz Hernández, director de Información y Comunicación Social; Juan Mendoza Medina, presidente local de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC); y Pedro Alexander Cruz Moiset, el frente de los radialistas camagüeyanos, fueron los encargados de reconocer las creaciones y realizadores más destacados de la edición.

En la gala de premiación, con sede en el Complejo Gastronómico Rancho Luna, se destacó el trabajo, la dedicación y el buen hacer de todo un año de los radialistas en Camagüey. Se presentaron un total de 81 programas en las diferentes categorías, de los cuales 68 estuvieron vinculados a la figura del Comandante en Jefe.

El jurado -liderado por la máster en ciencias Alicia María Sosa Velázquez- revisó todas las obras, 47 de ellas resultaron ganadoras. Destacaron por los resultados Radio Cubitas, Radio Florida y Radio Nuevitas, en ese orden, esta última será la sede del Festival Provincial del año 2027.

Radio Cadena Agramonte sobresalió por la integralidad de sus propuestas, conjunto que representará al territorio en la ciudad de Sancti Spíritus, sede de la fiesta de los radialistas cubanos.

De igual forma la UPEC reconoció el trabajo de la Redacción Digital de Radio Cadena Agramonte con motivo de los 25 años de la creación de su sitio web.

El Festival Provincial de la Radio celebró la excelencia profesional y reafirmó el compromiso de los realizadores con la verdad, la cultura y el legado del Comandante en Jefe, evento que se consolida como un espacio fundamental para el intercambio, la superación y el reconocimiento de quienes hacen posible la creación radiofónica en la tierra de Luis Casas Romero. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)