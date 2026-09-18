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Aduana cubana intercepta dos intentos de extraer tabacos ilícitamente

Editor Web Radio Santa Cruz

La Habana, 18 sep.- En su cuenta en la red social X, el vicejefe primero de la Aduana General de la República, Wiliam Pérez González, informó la detección y decomiso, en el aeropuerto Internacional “José Martí”, de dos casos de extracción ilícita de «533 cajas y 527 sueltos de diferentes marcas» de tabacos.

En uno de los casos se detectó que falsificaron las facturas y habilitaciones, y se procedió a realizar la denuncia a la Policía Nacional Revolucionaria.

La nueva detección se suma a otras realizadas por las fuerzas de la Aduana. Amplió el Vicejefe Primero que la infracción de las disposiciones del Ministerio de la Agricultura para la exportación de tabacos fue detectada y que se aplicaron las medidas de rigor dispuestas para tales casos, con las correspondientes acciones administrativas y la denuncia ante las autoridades policiales.

La Resolución 98 de 2022 del Ministerio de la Agricultura establece regulaciones relacionadas con la exportación e importación sin carácter comercial, de tabaco torcido, a cumplir por los viajeros a su entrada o salida del país. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

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