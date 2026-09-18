Segunda Cuba en Olimpiada de ajedrez para personas con discapacidad

La Habana, 18 sep.- Cuba ganó su último match y celebró con medalla de plata la despedida de la III Olimpiada de Ajedrez para Personas con Discapacidad de Samarcanda, que tuvo a Polonia como campeón.

La selección caribeña derrotó 2.5-1.5 a la de República Checa para celebrar con un resultado histórico de 12 puntos de 14 posibles, y hacer felices a todos los que siguieron cada día sus resultados y le sabían con potencialidades para estar entre las premiadas de una cita en la que la inclusión es el principal objetivo.

Pedro Morales, en el segundo tablero, marcó este jueves la diferencia ganadora luego de que terminaran en tablas los duelos de Carlos Larduet, Héctor Luis Fuentes e Idalis Batista.

El capitalino se impuso a Milan Babula en solo 21 jugadas de una defensa Francesa en la que movió las piezas blancas, y como premio adicional se quedó con la medalla individual de plata (5 puntos de 7) entre los que defendieron las segundas mesas.

Aunque la prioridad fue siempre buscar el mejor resultado para el equipo, también sobresalieron en sus respectivos puestos Larduet (4.5 de 7) con bronce en el primer tablero y Fuentes (5.5 de 7) de plata en la tercera mesa.

Idalis Batista no consiguió medalla individual, pero su actuación merece aplausos luego de despedirse sin derrotas, con una victoria y seis tablas.

Los polacos, que venían de derrotar a los cubanos en la sexta ronda, aseguraron el oro con 3.5-0.5 ante Filipinas en el cierre y llegaron así a 13 rayas; el bronce quedó en manos de Uzbekistán 1, con 11 anotaciones. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)