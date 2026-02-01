Badmintonista Taymara por oro en Santo Domingo 2026

La Habana.- LA PRINCIPAL figura cubana del bádminton, Taymara Oropesa, se propone este año conquistar el título individual en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, pergamino que le ha sido negado en las dos anteriores citas.

Plata en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, la holguinera debutó en este certamen multideportivo en Veracruz 2014, donde obtuvo oro en doble mixto, y par de bronces en doble femenino y por equipos.

Cuatro años después, en la ciudad colombiana, mejoró su cosecha con una dorada en doble de mujeres y tres de plata en single, mixto y por colectivos.

En la capital salvadoreña la antillana tampoco pudo acceder a lo más alto del podio en individual, al caer en la final, como en Barranquilla, frente la mexicana Haramara Gaitán, una de las mejores ranqueadas del continente y una de sus más fuertes rivales.

Sin embargo, en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 a Taymara correspondió el bronce, resultado histórico para Cuba en la disciplina, pues se convirtió en la primera mujer con un podio en estas lides, y con doble significado, ya que sucedió ante su más enconada rival en América.

Aquel triunfo ha sido el último encuentro entre ustedes. ¿Se repetirá en Santo Domingo? ¿Impedirá tu ansiado triunfo en el single de unos juegos centrocaribeños?

«Creo que es posible obtener el título, las rivales hasta ahora siguen siendo las mismas, Haramara y la guatemalteca Nikté Sotomayor.

«Me he enfrentado varias veces a las dos, aunque con contra Nikté he ganado mucho más. Haramara y yo estamos parejas en nuestros enfrentamientos en los diversos torneos».

¿Es tu meta fundamental este año entonces?

«La principal sí, alzarme con la dorada individual. Además, lucharé por más preseas en dobles femenino y mixto, y por equipos.

«Antes de los Juegos, el propósito es obtener varios puntos para asegurar todas las plazas que queremos en el femenino y en el masculino, que a la vez ayuda a tener una mejor ubicación en el Draw».

¿Quiénes serían tus parejas en los dobles?

«En mixto debe ser Roberto Carlos Herrera, hemos mejorado desde los Juegos de El Salvador 2023, y pienso que es posible obtener una medalla en República Dominicana.

«Dos jugadoras tienen opciones de acompañarme en doble femenino con la incorporación de Erlis Cabrera, pues se valora entre ella y Leyanis Contreras».

Como mamá de una niña de poco más de un año, ¿Qué apoyo tienes para tu estabilidad en la preparación?

«El apoyo incondicional de mi mamá (Madelaine Pupo Téllez), lo hace todo para que pueda ir a entrenar a la localidad de Artemista, donde radica el equipo nacional, a unos nueve kilómetros de donde vivimos.

«También el de Humberto Daudinot, mi esposo y entrenador, que hace el mismo sacrificio que yo con Samy, para seguir luchando por este deporte. Me gusta lavar la ropa de la niña, acomodar sus regueros y, cuando puedo, hacerle su comida.

«Igual colaboran, lo que agradezco mucho, los padres de la atleta Alina Zans, cuando mi mamá no está; mi hermana Tania y mi mejor amiga, Zoila, con oportunos consejos como psicóloga a la hora de competir».

Tras tu reaparición en el Giraldilla de La Habana 2025, ¿Cuál fue tu mejor actuación ese año?

«Después del Giraldilla, el evento más fuerte fue el Abierto de Santo Domingo; allí logré un buen resultado, sobre todo en single, modalidad en la que siempre es más difícil obtener medallas, y alcancé bronce. También de ese color sumé otro con Roberto Carlos en el mixto».

¿Conseguiste tu peso en esa temporada?

«He bajado, pero todavía no estoy en mi peso ideal de competir, me falta un poquito, creo que para la cita de Santo Domingo estaré totalmente lista y en forma óptima para conquistar el título».

¿A falta de menos de tres años para Los Ángeles 2028 mantienes tu ilusión de llegar a unos Juegos Olímpicos?

«Siempre he estado segura de que puedo clasificar a una cita olímpica, la situación es que el bádminton tiene un sistema de clasificación complicado para Cuba por la cantidad de torneos a participar, mínimo diez en el año.

Otros deportes solo requieren de uno o dos eventos clasificatorios, nosotros tenemos que competir y obtener puntos, son los que dan los cupos. Mientras más compites mayor cantidad de unidades sumas. Estoy muy convencida de que si me dan la posibilidad de competir puedo llegar a Los Ángeles 2028». (Tomado de Jit)